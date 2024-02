Camion sbanda sull’A 11 e sfonda il new jersey. Non grave l’autista

Sono stati attimi di paura ieri pomeriggio intorno alle 15 lungo l’autostrada Firenze Mare per un incidente che ha coinvolto un autoarticolato. L’autista per cause in corso di accertamento, all’altezza del casello di Lucca Est ha sbandato sfondando il new jersey tra le due correggiate, invadendo parzialmente la corsia opposta. Fortunatamente, in quel momento, non transitavano altri veicoli. E’ stato trasportato in ospedale in codice verde. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lucca e anche la polizia stradale di Montecatini per verificare la dinamica dell’evento.