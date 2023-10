Camion in manovra abbatte un palo della luce a Lucca: pericolo scampato

Paura ieri mattina intorno alle 11,40 in via della chiesa di Balbano. Un grosso camion in manovra di retromarcia ha centrato e abbattuto un palo della luce dell’illuminazione pubblica. Il pesante palo si è schiantato sull’asfalto con i cavi elettrici, ma per fortuna non passava nessuno. Pericolo scampato per tre ciclisti e un’auto che si trovavano a poche decine di metri di distanza. Nei paraggi ci sono anche alcune abitazioni, ma anche qui per fortuna nessuna auto parcheggiata. Sono stati avvisati gli agenti della Polizia municipale di Lucca che hanno temporaneamente sospeso il traffico nella zona per rimuovere il palo.