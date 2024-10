Camelie d’autunno. Protagoniste per tre week end

Arrivano le camelie d’autunno. Saranno protagoniste per tre fine settimana (12 e 13, 19 e 20, 26 e 27 ottobre 2024) a Pieve e Sant’Andrea di Compito (Capannori). Oltre alle visite al camelieto, al paese e alla piantagione di tè, ogni giorno sono in programma concerti, trekking e incontri culturali. Il 10 novembre appuntamento con i Frantoi aperti" e l’olio nuovo.

Sei giorni e 70 eventi per la VIII edizione della "Mostra delle camelie d’autunno", che si svolgerà a Pieve e Sant’Andrea di Compito nei prossimi tre fine settimana a partire da sabato 12 e domenica 13 ottobre. La mostra delle camelie sasanqua e sinensis proseguirà poi il 19, 20 e il 26, 27 ottobre.

La manifestazione è stata presentata ieri mattina con una conferenza stampa svoltasi nella sede del Comune alla quale sono intervenuti l’assessore alla cultura, Claudia Berti e il presidente del Centro Culturale Compitese, Francesco Passaglia. Durante i tre fine settimana sono in programma visite guidate al camelieto e al Borgo delle camelie, trekking e passeggiate, incontri culturali, spettacoli, mostre, animazione per bambini e concerti, con un focus particolare sul giovanecantautorato.

A pranzo non mancherà il cibo della tradizione, con un menu diverso per ogni week-end (tra le varie proposte ci sono farinata, zuppa lucchese, lingua, matuffi, trippa, farro, baccalà e molto altro). L’area food sarà allestita presso il Centro Culturale Compitese, che organizza la manifestazione in collaborazione con molte realtà ed enti del territorio, a cominciare dal Comune di Capannori.

L’inaugurazione è in programma domani 12 ottobre alle ore 10.30. Ai saluti istituzionali e al taglio del nastro seguirà la visita botanica al Camellietum,riconosciuto come "Giardino d’eccellenza". Sei i concerti, che si svolgeranno tutti sul palco dell’Auditorium Augusto Orsi, all’interno del camelieto. La mistra sarà aperta dalle 10 alle 17.

Massimo Stefanini