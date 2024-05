Cambio nella lista . Entra Ramona Casci

Novità nella lista "Sì! Cambia!": entra Ramona Casci al posto di Alfredo Gimbri. Nella lista dei consiglieri di "Sì! Cambia!" per le prossime elezioni amministrative a Borgo a Mozzano, che candida a sindaco Indro Marchi c’è da segnalare una novità dell’ultima ora, in seguito alla rinuncia, per ragioni lavorative, del candidato Alfredo Gimbri. Pur rimanendo a disposizione del gruppo e confermando il proprio impegno, al suo posto nella lista subentra Ramona Casci, 40 anni, residente a Corsagna. Sposata e mamma di Rachele e Alessandro, diplomata e abilitata alla libera professione di geometra, lavora come responsabile tecnico in uno studio di architettura. Nata e cresciuta nella frazione borghigiana, fin da piccola suona nella banda del proprio paese ed è membro/tesoriere dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, sezione di Corsagna, intitolata a suo nonno Antonio Pellegrini. Dall’adolescenza è attiva nella politica giovanile.

M.N.