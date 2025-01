Cambio della guardia al “Soroptimist“. La nuova presidente è Laura Checcucci

Cambio della guardia ai vertici del Soroptimist International Club di Lucca. Lunedì 20 gennaio, infatti, si è insediata la nuova presidente del Club, Laura Checcucci, che ricoprirà questo ruolo per due anni. Accanto a lei un nuovo staff, la tesoriera Carla Landucci e la segretaria Emanuela Benvenuti. Faranno parte del Consiglio direttivo anche le socie Cristiana Ricci, Luisa Mazzotta, Danila Andreoni, Laura Motta, la past president Cinzia Delucis, e le delegate Cristiana dell’Arsina e Francesca Molteni. Al passaggio della “campana”, che si è tenuto nei locali dell’ex Casa del Boia, non era presente la past president Cinzia Delucis, perché indisposta, sostituita dalla sua vice presidente Gianna Grado. Laura Checcucci ha illustrato le linee programmatiche del suo biennio, chiedendo a tutte una fattiva collaborazione. Tante le iniziative in calendario e tutte volte a promuovere, è questo l’impegno del Soroptimist International Club di Lucca, “l’avanzamento della condizione femminile, la piena realizzazione delle pari opportunità e i diritti umani”.