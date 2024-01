Cambia la data per Schettini. Il prof di fisica e influencer anticipa l’appuntamento

L’influencer e professore di fisica più amato dei social, atteso a Porcari il 20 gennaio, anticipa la data del suo arrivo di ben 3 giorni. Variazione importante quindi, per l’ultima serata del festival “Fuori dai margini – Storie e visioni oltre l’ordinario“, che vede protagonista proprio il docente di fisica seguito da milioni di giovani e influencer Vincenzo Schettini.

L’appuntamento inizialmente previsto appunto per sabato 20 gennaio, a causa di sopraggiunti impegni inderogabili del protagonista, ideatore de “La fisica che ci piace“ sarà anticipato a mercoledì 17 gennaio. Restano invece invariati orario e luogo, fissati alle ore 21, all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara.

Chi aveva già prenotato il proprio ingresso, si vedrà confermato per la nuova data e non dovrà fare niente. Tutte le persone che avevano riservato già il biglietto per la data iniziale riceveranno una mail che confermerà loro la validità della prenotazione per la nuova data. Intanto il terzo appuntamento del festival, dopo il successo delle date di dicembre con la criminologa Roberta Bruzzone e con lo stand up comedian Francesco Fanucchi, è in programma per domani 10 gennaio, alle ore 21.

Ospite protagonista della serata lo scrittore Luca Trapanese, che condividerà col pubblico una storia davvero particolare, quella della prima adozione concessa in Italia a un genitore single: quella di Alba, sua figlia, bambina con sindrome di Down, rifiutata in precedenza da ben trenta famiglie. L’autore per l’occasione sarà intervistato dalla giornalista Silvia Toniolo di NoiTv.