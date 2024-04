Cambia il servizio di mensa. Il Comune di Capannori entra nella società Qualità e Servizi

Cambia il servizio mensa a Capannori con il Municipio di piazza Moro che entra a far parte della nuova società che lo gestirà con maggiore voce in capitolo. Il consiglio comunale ha approvato (voto contrario dell’opposizione), l’ingresso del Comune di Capannori nella società ‘Qualità e Servizi", Spa di Calenzano, con l’acquisizione del 22,7% del pacchetto azionario per un valore di 288.743 euro e i documenti per il contestuale affidamento in house del servizio di refezione scolastica e degli altri servizi di ristorazione collettiva comunali.

Da luglio quindi, poiché l’attuale gestione del servizio mensa scade a fine giugno, la gestione della ristorazione scolastica e comunale, passerà a ‘Qualità e Servizi S.p.a.’ che è l’unica società di ristorazione scolastica pubblica della Toscana e si colloca al quinto posto della graduatoria nazionale stilata da ‘Foodinsider‘ che si occupa di analizzare la qualità delle refezioni scolastiche.

Una gestione innovativa e ottimale del servizio mensa con l’obiettivo di potenziare la valorizzare la filiera territoriale e quindi i prodotti a chilometri zero, nonché i prodotti biologici, per garantire sempre più un cibo di qualità e legato alle produzioni locali, secondo quelle che sono le food policy che sta portando avanti da tempo, grazie anche alla realtà della ‘Piana del cibo.

Un nuovo modello di gestione che intende mettere al centro di un servizio ritenuto momento centrale del sistema educativo la governance pubblica partecipata attraverso la formula in house.

Massimo Stefanini