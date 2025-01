Calze della Befana donate alla Pediatria

Come già avvenuto in anni precedenti, l’associazione Alice Benvenuti Onlus ha donato alcune calze della befana alla Pediatria dell’ospedale “San Luca” di Lucca. La consegna è avvenuta ieri all’interno della struttura da parte della mamma di Alice, Lucia Betti, da anni impegnata con il marito Mario Benvenuti e altri volontari nel nome della figlia, scomparsa prematuramente sette anni fa.

Ad accogliere al San Luca la signora Lucia sono stati la direttrice della Pediatria Angelina Vaccaro, la coordinatrice infermieristica Monica Di Ricco e molti operatori del reparto. Presente anche Chiara Terrenzio, medico della direzione ospedaliera. La dottoressa Vaccaro, insieme a tutto il personale, ha espresso un sincero ringraziamento alla Onlus per la donazione delle calze con i doni, che sono state subito messe a disposizione dei bambini ricoverati in Pediatria e di quelli che in questi giorni devono sottoporsi a esami o visite.

L’associazione - nata in onore e in ricordo di Alice, prematuramente scomparsa che aveva combattuto con coraggio e determinazione contro una malattia - ha già effettuato altre importanti donazioni alla Pediatria ed è molto attiva e presente, con molte iniziative di rilievo, sul territorio lucchese e non solo.