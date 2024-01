Calendario unico degli eventi. Un bando per gli organizzatori

Anche Capannori intende realizzare un calendario unico degli eventi per il 2024. Sulla stregua di quanto già realizzato a Lucca, anche l’amministrazione del più grande Comune della Piana intende mettere ordine nelle manifestazioni, realizzando un unico calendario, da promuovere attivamente e chiama a raccolta enti, associazioni e privati che realizzano diversi appuntamenti.

Tra gli ambiti di interesse che il Comune intende promuovere ci sono: Cammini (eventi che prevedono escursioni nel territorio, marce, ecc.); Festival e concerti, teatro, arti performative (eventi singoli o cartelloni); tradizioni e rievocazioni in costume, mercati tradizionali; mostre ed eventi internazionali; iniziative di valorizzazione di borghi e luoghi di particolare interesse; di prodotti tipici locali; musei, mostre, conferenze e convegni e infine anche iniziative sportive.

In febbraio saranno selezionati gli eventi e verrà approvato il calendario unico. Nell’atto di approvazione degli eventi selezionati si potrà procedere anche alla concessione del patrocinio dal Comune di Capannori, qualora questi abbiano i requisiti del patrocinio stabiliti dal regolamento comunale in vigore. "Il nostro territorio offre numerose iniziative culturali, artistico-musicali, sportive e di altro genere durante tutto l’anno. Eventi che coinvolgono cittadini e associazioni e che valorizzano luoghi, tradizioni ed elementi tipici, contribuendo alla crescita della comunità locale - afferma l’assessore al Turismo, Lucia Micheli - . Queste attività sono uno degli elementi che caratterizzano Capannori come territorio che offre esperienze autentiche di comunità, una cultura diffusa e una partecipazione collettiva e per questo motivo intendiamo promuoverle e valorizzarle al meglio facendole confluire in un calendario unico degli eventi che avranno luogo sul territorio comunale nell’anno in corso. Invito quindi gli organizzatori a segnalarci i loro eventi". Infatti, una volta realizzato, il calendario sarà promosso dall’amministrazione comunale.

I soggetti interessati possono inviare via email – all’indirizzo di posta elettronica [email protected] – informazioni degli eventi in programma nel corso del 2024, utilizzando il modulo allegato all’avviso pubblicato all’albo pretorio online del Comune entro il 31 gennaio 2024. Per informazioni Ufficio promozione del territorio tel. 0583.428281.