Calendario unico degli eventi 2025. Avviso pubblico per gli organizzatori

Un coordinamento generale. Un calendario unico degli eventi a Capannori per il 2025. E’ l’obiettivo del Comune che ha emesso un avviso pubblico per invitare tutti gli organizzatori di iniziative sul territorio a partecipare attivamente alla sua creazione.

Tra gli ambiti di interesse per gli eventi che il Municipio di piazza Moro intende promuovere ci sono: Cammini, via Francigena e altri religiosi e storici; escursioni; festival e concerti, teatro, arti performative; tradizioni e rievocazioni in costume e mercati tradizionali; mostre e manifestazioni internazionali; iniziative di valorizzazione di borghi e luoghi di particolare interesse; valorizzazione di prodotti tipici locali; sport; musei, mostre e convegni.

"Vi sono tante iniziative di grande qualità. Si tratta di eventi che coinvolgono cittadini e associazioni e che valorizzano luoghi, tradizioni locali ed elementi tipici di Capannori, promuovendo una cultura diffusa e una partecipazione collettiva, un contributo alla crescita della comunità locale - afferma l’assessora al Turismo, Ilaria Carmassi - , pertanto intendiamo dare rilievo e lanciare al meglio questi eventi facendoli confluire in un calendario unico per il 2025".

"La valorizzazione unitaria favorisce, altresì, la collaborazione con gli operatori turistici e la promozione del territorio - aggiunge l’assessora - , anche in fiere e manifestazioni all’estero. Invito quindi tutti gli organizzatori a segnalarci i loro eventi".

Una volta realizzato, il calendario sarà promosso dall’amministrazione comunale sui propri canali di comunicazione, anche online, ed altri. Tutti i soggetti organizzatori interessati possono inviare informazioni degli eventi in programma nel 2025, utilizzando il modulo allegato all’Avviso pubblicato all’albo pretorio online del Comune, che deve essere inviato via email all’indirizzo di posta elettronica [email protected] entro il 21 gennaio 2025.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio promozione del territorio, al numero 0583.428281. Successivamente alla scadenza di presentazione delle domande saranno selezionate le proposte e verrà approvato il programma.

Nell’atto di approvazione degli eventi selezionati si potrà procedere anche alla concessione del patrocinio del Comune di Capannori, che può essere richiesto compilando l‘apposita sezione presente nel modulo di richiesta.

Massimo Stefanini