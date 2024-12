Calendario illustrato 2025 'PrinciPerSé': un omaggio alle donne a San Vito, Lucca

Venerdì 6 dicembre 2024, presso la sede dell’Associazione Consultorio per la Famiglia in via Simonetti a San Vito, Lucca, si è svolta la presentazione del calendario 2025 illustrato “PrinciPerSé”.

La presidentessa dell’associazione Patrizia Giannoni, per il secondo anno di fila, insieme all’illustratrice, architetta Diletta Impresario, hanno realizzato 200 copie di un calendario illustrato. Quest’anno è stato dedicato alle donne e ai loro universi.

Partendo dalla parola Principessa, l’illustratrice ha coniato e disegnato le “PrinciPerSé” evidenziando in ognuna delle donne, raffigurate con la tecnica dell’acquerello, il proprio sé, i propri desideri, i propri sogni, i propri universi: tutto ciò che ogni donna spesso si tiene dentro senza riuscire a esprimere in parte o del tutto.

Il calendario illustrato “PrinciPerSé“ si potrà acquistare con un’offerta di 15 euro, recandosi alla sede dell’Associazione, in via Simonetti a San Vito, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il ricavato della vendita sarà destinato all’acquisto di prodotti alimentari e per l’igiene della prima infanzia, per il sostegno delle 57 famiglie con bimbi da 0 a 2 anni seguite dall’Associazione.

Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero 327/4168832. Nella foto, alcuni membri dell’associazione.