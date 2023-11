Calci e pugni all’autista. Condannata

Aveva aggredito con calci e pugni l’autista di un autobus di liena, condannata a 8 anni una donna. I fatti risalgono al maggio 2021, in pieno periodo di restrizioni dovute alla pandemia da Covid, quando anche sui mezzi di trasporto vigevano una serie di regole per l’accesso e l’uscita, oltre che per la capienza e le disposizioni di obbligo di mascherina. La donna, una volta salita su un autobus di linea di Lucca da una porta che era però destinata solo all’uscita è stata interpellata dal conducente, che le ha chiesto di uscire risalire dal varco corretto. La donna, però, ha dato in escandescenza, iniziando a urlare e danneggiare il mezzo, rompendo la catena di divisione tra la cabina e il posto di guida. Per questo l’autista si è visto costretto a cercare di sedare la rabbia della donna, che però era diventata incontrollabile, tanto da iniziare a colpire anche l’uomo con calci e pugni.

La situazione si è protratta per vario tempo, tanto che alcune corse del mezzo pubblico saltarono e l’uomo fu costretto ad andare in ospedale, ricevendo un referto di 7 giorni. A distanza di oltre due anni è arrivata la condanna del tribunale di Lucca, emessa dal giudice Massaro, a 8 mesi di reclusione. Alla donna, nata a Firenze, sono stati riconosciuti i reati di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblio servizio, proprio a causa delle corse di linea saltate.

ia.na.