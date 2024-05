Calabretta presenta "La nonna giovane"

L’appuntamento è per domani alle 17 a Palazzo Ducale, nella sala dell’Antica armeria. L’associazione "Amici di Enrico Pea" e la Provincia presentano infatti il volume "La nonna giovane" di Beppe Calabretta (Tralerighe Libri Editore), conduce Marisa Cecchetti, letture a cura di Sandra Tedeschi. Con la sua scrittura scorrevole, moderna, disinvolta, al di là di frasi fatte, luoghi comuni e varie banalità che si sprecano nel tempo attuale, finalmente il libro di Beppe Calabretta rende giustizia alle donne. "La nonna giovane" è un romanzo breve in cui si stagliano tre figure femminili dalla forte personalità: Caterina, Vera e la compagna di Leandro, apparentemente più in ombra, ma che con il suo gesto disperato evidenzia il suo bisogno di libertà,di indipendenza e di affermazione, negandone il privilegio, nonché il monopolio agli uomini, come si pensava una volta. Tre donne forti che sanno organizzare la loro vita, assumersi le responsabilità, gestire la dura quotidianità senza ĺ’appoggio e ĺ’aiuto degli uomini che, anzi in questo romanzo mostrano le loro debolezze, le fragilità che invano cercano di nascondere. Calabretta è un abile psicologo che sa scavare nell’umano femminile anche attraverso la figura di Leandro, un giovane cui l’autore permette di riscattarsi, di uscire dal proprio egoismo. Speriamo che Leandro sia esempio per tanti uomini che ancora oggi continuano a pensare e a comportarsi come se il mondo non si fosse evoluto.

Rossana Giorgi Consorti