Caggiano. La collezione in una mostra

Inaugurata ieri al Palazzo delle Esposizioni di piazza San Martino, e sarà aperta sino al 28 gennaio, l’esposizione "Figurazioni, Sguardi, Persone, Vicinanze", promossa da Comune di Lucca in collaborazione con la Fondazione Banca del Monte e la Fondazione Lucca sviluppo, e con il patrocinio della Fondazione Perugia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

La mostra, al cui taglio del nastro hanno partecipato il senatore Martello Pera, il sindaco Mario Pardini, l’assessore alla Cultura Mia Pisano, il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca Andrea Palestini, il presidente della Fondazione Lucca Sviluppo Alberto Del Carlo; porta in luce la collezione di Massimo Caggiano (anch’esso presente all’inaugurazione), che svela al pubblico i propri tesori più preziosi, raccolti in 35 anni di collezionismo.

"Ho sempre desiderato – ha dichiarato Massimo Caggiano – e scelto opere che mi trasmettessero emozioni positive e che mi parlassero. Non interpreto le opere e non penso a cosa l’artista voglia dire nella sua opera: ho soltanto il desiderio di accostare le opere in maniera che le figure di un dipinto o di una scultura possano dialogare tra loro. Sono le opere che parlano a me comunicandomi, anche a distanza di anni, sempre le stesse emozioni… sono sempre amate".

Trionfo della bellezza, dell’arte e orgoglio del collezionista, un percorso studiato e pensato dal collezionista stesso per le sale del Palazzo guiderà i visitatori tra le oltre 100 pitture e sculture di ben 45 artisti italiani e stranieri, alcuni dei quali presenti al taglio del nastro; fra questi: Alberto Abate, Hermann Albert, Roberto Barni, Ubaldo Bartolini, Carlo Bertocci, Giuseppe Bergomi, Lorenzo Bonechi, Clara Brasca, Aurelio Bulzatti, Valentina Cipullo, Eleonora Ciroli, Marco Cornini, Luca Crocicchi, Paolo dell’Aquila, Stefano Di Stasio, Stefania Fabrizi, Paolo Fiorentino, Carlos Forns Bada, Lino Frongia, Alberto Gálvez, Paola Gandolfi. Tutti artisti che hanno come comune denominatore la resistenza alle mode e il rifiuto delle tendenze programmate.

La mostra, a ingresso libero, è aperta dal martedì alla domenica ore 1519.

F.V.