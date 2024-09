Caduta da un’altezza di tre metri: ferito

Ennesimo ferito grave, politrauma, per caduta da una certa altezza. E’ accaduto ieri mattina in località Campo di Croce, nei pressi dell’Altopiano di Santallago, nel territorio di Capannori, ma al confine con con il versante pisano del Monte Serra, non distante dal promontorio del Faeta.

Una zona bellissima a livello naturalistico e paesaggistico e, di conseguenza, molto ricercata anche da turisti, visitatori e sportivi, bikers soprattutto che completano l’intero anello, ma abbastanza impervia.

Stavolta però quanto verificatosi non è legato né allo sport, né a mansioni occupazionali. Infatti, ieri mattina, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di 50 anni residente a Calci, è caduto da un albero, da circa tre metri, in un’area di sua proprietà. L’uomo ha perso l’equilibrio ed è precipitato a terra. L’impatto al suolo è stato particolarmente violento.

Lanciato l’allarme, (alle 8.33 la richiesta di aiuto), la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza della Croce Verde di Porcari con medico a bordo. I sanitari, dopo aver stabilizzato il cinquantenne, hanno allertato l’elisoccorso regionale.

Ed è stata una fortuna, in un certo senso: poiché la strada in quel tratto è molto disconnessa, con diverse buche profonde, probabilmente il viaggio in ambulanza avrebbe potuto provocare problemi al ferito che, invece, è stato trasportato in codice rosso in volo, con Pegaso uno, all’ospedale di Cisanello a Pisa.

Le sue condizioni sono serie, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

Ma. Ste.