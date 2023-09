Cadono pezzi di cornicione. Paura in via del Duomo. Transennata la strada

I palazzi del centro storico perdono pezzi. E’ accaduto di nuovo ieri mattina e solo per un caso nessuno è rimasto ferito o anche peggio. Un grosso pezzo di cornicione in pietra serena si è infatti staccato dal davanzale di una finestra al primo piano di Palazzo Arnolfini, in via del Duomo, quasi all’imbocco di piazza del Giglio.

Il distacco improvviso dalla finestra da circa sei metri di altezza ha fatto precipitare a terra il pesante blocco di pietra che si è poi spezzato in varie parti. Il tutto è accaduto intorno alle 9, ma in quell’istante in via del Duomo non passava nessuno, per fortuna. Solo otto giorni prima, in quel punto esatto, è sfilata tuttta la Processione di Santa Croce.

Sono stati alcuni cittadini, vedendo le pietre a terra ad avvisare la Polizia municipale, prontamente intervenuta sul posto, mentre sono stati ovviamente allertati anche i vigili del fuoco. Con l’ausilio di mezzi speciali, i vigili del fuoco hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza il blocco di pietra dove era avvenuto il distacco e ad ispezionare con attenzione tutte le altre finestre del palazzo che si affacciano anche in piazza del Giglio, eliminando altri piccoli pezzi pericolanti.

Dopo l’ispezione, comunque, il tratto di via del Duomo tra piazza del Giglio e piazza San Giovanni è stato transennato, lasciando aperto un piccolo corridoio per il passaggio pedonale.

Paolo Pacini