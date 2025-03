Cadono massi in strada. Ancora un’alba di paura tra Chifenti e Corsagna

BAGNI DI LUCCATerritorio martoriato: come se non bastasse quanto accaduto tra giovedì e venerdì, ieri mattina, alle prime ore dell’alba, si è verificata un’altra frana lungo la strada Chifenti-Corsagna, prima della cartiera Calamari. Grossi massi sono caduti sulla careggiata interrompendo la viabilità. Il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, ha immediatamente attivato le squadre operative del comune, inviandole sul posto per gestire la situazione. La strada è rimasta chiusa per buona parte della giornata, ma già nel tardo pomeriggio di ieri è stata riaperta al transito (con senso unito alternato nel tratto ristretto nei pressi della cartiera Calamari) dopo la messa insicurezza della carreggiata.

A Bagni di Lucca, fra le frazioni di Ponte a Serraglio e Fornoli uno smottamento di terreno sul versante sovrastante la zona di villa Elena e altre abitazioni, verificatosi verso le 10.30, ha abbattuto sulla strada diversi alberi, alcuni di grosso fusto, impedendo per molte ore il transito, deviato sulla statale del Brennero dove già era in funzione un semaforo per il senso unico alternato. Per fortuna nel momento della frana non c’era alcuna automobile o altro mezzo di passaggio, essendo solitamente un tratto molto transitato durante tutta la giornata. Il maltempo, purtroppo, la sta facendo da padrone in Valle del Serchio, come del resto in larga parte della Toscana. Adesso si spera in una ripresa del bel tempo, in particolare con la cessazione delle piogge battenti degli ultimi giorni. In questo senso le previsioni metereologiche lasciano ben sperare per la prossima settimana, fin da oggi, il ritorno del sereno.

Intanto la Croce Rossa di Bagni di Lucca, dopo una riunione con il presidente Nicola Consani, il delegato attività emergenza e soccorsi, la sala operativa, i delegati, i collaboratori e i dipendenti, nel corso della quale è stato fatto il punto della situazione riguardo all’ emergenza in corso decidendo di dare supporto alla popolazione, per limitarne, per quanto possibile, difficoltà e disagi. "Nella mattinata, a causa delle frane e interruzioni sulla viabilità di accesso, – spiega il presidente Nicola Consani – il Comune di Bagni di Lucca è rimasto isolato. Per questo motivo, in accordo con gli enti pubblici e l’ASL Toscana Nord Ovest, abbiamo richiesto la presenza di un medico di emergenza a bordo della nostra ambulanza, una misura per garantire un sanitario sul territorio con grosse problematiche di collegamento con gli ospedali. Questa misura è stata fondamentale, poiché l’accesso per i mezzi di soccorso avanzato era limitato. Rimaniamo a disposizione per ulteriori aggiornamenti e invitiamo la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità competenti".

La situazione appare tuttavia sotto controllo e la riapertura della Statale del Brennero, dopo la sospensione dei lavori dell’Anas, sia pure con semaforo a senso unico alternato, è stata fondamentale per assicurare una viabilità sufficiente anche per il transito dei mezzi pesanti. E questa mattina sarà riaperto (con semaforo a senso unico alternato) anche il tratto chiuso della SR445 interessato dalla frana di venerdì.

Marco Nicoli