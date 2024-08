Cade dal tetto mentre lavora. Portato con il Pegaso a Cisanello

E’ ancora il tema del lavoro a tornare centrale, specialmente unito a quello della sicurezza. Sempre più volte il tema degli infortuni sul lavoro torna centrale, con un dibattito aperto ormai da tempo, ma continuano a non mancare episodi. Nella mattinata di ieri, infatti, c’è stato un nuovo infortunio sul lavoro, anche se la situazione è ancora tutta da accertare e ricostruire con attenzione e dovizia di particolari. Intorno alle 9 di mattina, infatti, un uomo, operaio di 48 anni, originario dell’Albania e residente a Fucecchio, è caduto dal tetto della cartiera dove stava lavorando. Sul posto sono stati subito chiamate le forze dell’ordine e il personale medico, che è interventuro rapidamente. Sul posto sono arrivati l’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Montecarlo, gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e i carabinieri.

A spaventare è stata anche l’altezza da cui l’uomo è caduto, visto che si tratta di oltre 2 metri. L’uomo avrebbe riportato un trauma cranico, motivo per cui è stato deciso di avvertire l’elisoccorso Pegaso per trasportarlo in codice rosso all’ospedale di Cisanello. Nonostante le condizioni fossero serie, l’uomo è sempre rimasto cosciente. Sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso, visto che secondo una prima ricostruzione, nel momento della caduta l’uomo indossava regolarmente l’imbragatura di sicurezza. Sono varie le ipotesi in fase di valutazione, a partire dall’errore umano fino al cedimento strutturale.

Iacopo Nathan