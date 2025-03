Cadde in tribuna al Summer e si ruppe una caviglia: risarcita dopo 11 anni

La sera del 24 luglio 2014 in piazza Napoleone, durante il concerto gratuito di Enzo Avitabile & Black tarantella al Summer Festival, si era fratturata la caviglia sinistra inciampando mentre scendeva dalla tribuna. La spettatrice, all’epoca 57enne, chiese i danni agli organizzatori del Summer. Il Tribunale di Lucca in primo grado sostenne che la responsabilità della caduta era interamente della donna, ma in appello il giudizio è stato ora ribaltato. Per i giudici della Corte d’appello di Firenze la donna ha avuto un 40% di colpa nella caduta, ma il 60% resto va addebitato agli organizzatori del Summer. Da qui la condanna a pagare oltre 18mila euro più interessi, che saranno coperti dall’assicurazione della manifestazione.

Nel mirino dei giudici la scarsa illuminazione in quel punto, nonché dalla mancanza di mezzi di prevenzione, quali paratie di contenimento. La Corte d’appello ha accolto come concause la mancanza di "un corrimano e di una migliore illuminazione dei gradini".