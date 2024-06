Colto da malore si schianta con il bus contro un palazzo: sventrati una casa e un locale fast food

Lucca, 25 giugno 2024 – Tanta paura e tanti danni ma poteva andare anche peggio. Siamo a Sant’Anna alla periferia di Lucca, dove intorno alle 18:30 sulla via Sarzanaese all’angolo con via Vecchi Pardini un autobus si è schiantato contro un palazzo, sventrando una casa al primo piano e un kebab al piano terra. L’autista avrebbe accusato un malore, perdendo il controllo del mezzo che si è rovinosamente scontrato con l’edificio.

L'autobus e il palazzo sventrato

Un miracolo. Perché in quel momento sia all’interno del bus che all’interno della casa e del locale fast food “Puccini” non c’era nessuno. È rimasto ferito, non in gravi condizioni, solo il conducente dell’autobus. L’uomo è stato portato in ospedale. La strada è stata chiusa per rimuovere il mezzo e le macerie del palazzo.

La casa sventrata dal bus

Sul posto sono arrivati il sindaco Mario Pardini e l’assessore Nicola Buchigiani. Intervenuta la polizia municipale di Lucca, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118.