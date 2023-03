Buona notizia per le famiglie Le rette degli asili nido saranno gratuite fino al 31 luglio

Rette degli asili Nido gratis fino, in pratica, a settembre visto che le famiglie non pagheranno fino al 31 luglio e considerato che agosto è il mese tradizionalmente deputato alle vacanze e alle chiusure delle scuole per l’infanzia, si ritornerà a parlare di spese appunto a settembre.

Accade a Porcari dove ci sarà una bella boccata di ossigeno per i nuclei familiari con i bimbi iscritti e quindi sarà più facile far quadrare i bilanci domestici, con una spesa in meno da prevedere e da calcolare.

Come sarà possibile tutto ciò, si domanderà qualcuno, con le scarne percentuali di copertura finanziaria che di solito hanno i Comuni, sotto il profilo dei cosiddetti servizi a domanda individuale? Porcari se lo può permettere. Già negli anni scorsi il Municipio di piazza Orsi si era creato la fama di avere a disposizione un bel tesoretto da investire.

Una misura, quella dell’azzeramento delle rette, che segue quella, del tutto analoga, già messa in campo a novembre e dicembre. Nel complesso, dunque, su un anno prescolastico di undici mesi, ben sette sono stati gratuiti per tutte le famiglie residenti con figli e figlie dai 3 mesi ai 3 anni che frequentano strutture accreditate e convenzionate.

"La buona gestione delle risorse economiche nelle casse del Comune destinate ai servizi alla formazione 0-36 mesi - spiega l’assessore alle Politiche sociali, Michele Adorni - ha consentito all’amministrazione di ripetere, ed estendere fino alla fine di luglio, il bonus asili nido. Un beneficio concreto soprattutto per le famiglie più giovani, che hanno da poco la prole e anche un incentivo all’autonomia".

I nuclei beneficiari sono ventuno e, per accedere al servizio gratuito, non dovranno presentare né domande, né certificazioni Isee: gli asilo nido, in automatico, sospenderanno il pagamento della retta per i cittadini porcaresi. Le strutture convenzionate sono il nido Alice di Porcari, il Gian Burrasca di Montecarlo e Le ciliegine di Altopascio.

Massimo Stefanini