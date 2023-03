Bulgarella al cento per cento Adesso la Lucchese è tutta sua

Colpo di scena: Andrea Bulgarella tramite il suo gruppo, ha acquisito non il 76 per cento delle quote della Lucchese Calcio, come si era pensato fino a ieri, bensì il cento 100 per cento, diventando di fatto l’unico proprietario della società rossonera. Questo vuol dire che Vichi, Deoma, Santoro e Russo non saranno più soci; anche se fino a giugno rimarranno ai loro posti.

Il nuovo Consiglio di amministrazione sarà pertanto composto da Andrea Bulgarella, da Ray Lo Faso (direttore generale del Gruppo) e da Alessandro Vichi, che continuerà ad essere il presidente, mentre l’incarico di amministratore delegato sarà ricoperto da Ray Lo Faso, braccio destro di Bulgarella.

Nel corso della conferenza stampa svoltasi nei locali del Real Collegio, è stato solo specificato che Daniele Deoma (rientra oggi a Lucca dopo aver partecipato a Licata ai funerali del suocero) continuerà a svolgere il ruolo di direttore sportivo e che quasi sicuramente Giuseppe Mangiarano sarà, da giugno, il nuovo direttore generale. Nessun accenno, al momento ai compiti di Mario Santoro, che dovrebbe però continuare ad occuparsi del marketing e di Bruno Russo, per i rapporti con l’amministrazione.

Davide Cavalli, main sponsor della prima squadra col marchio Apige Smart di Livorno, entrerà in un secondo momento come socio della nuova compagine societaria.

Alla conferenza stampa erano presenti, per l’amministrazione comunale il sindaco Pardini, che dopo aver salutato Bulgarella, ha lasciato il Real Collegio per altri impegni istituzionali, il vice sindaco Minniti, gli assessori Buchignani e Barsanti ed il capo di gabinetto Placido.

Il primo a prendere la parola è stato il presidente Vichi: "Oggi per la Lucchese è una grande giornata. Siamo contenti di aver lasciato la società in mani sicure. Per parte nostra, in quattro anni, abbiamo messo passione, sacrificio e lavoro. Un ringraziamento agli altri soci Santoro, Deoma, e Russo, ma anche a Giovanni Mei e a Gabriele Baraldi. Quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto nel solo esclusivo interesse della Lucchese. Siamo soddisfatti del percorso fatto. Un ringraziamento alla amministrazione comunale di ieri e a quella di oggi e ai tifosi, che hanno sempre sostenuto la squadra con entusiasmo".

Minniti ha portato il saluto della amministrazione e si è augurato che la nuova società contribuisca alla crescita della Lucchese". Mario Santoro ha aggiunto: "Orgoglioso di aver fatto parte di questa dirigenza e di aver lavorato affinché il gruppo Bulgarella venisse a fare calcio a Lucca".

Russo ha ricordato: "Metà della mia vita calcistica l’ho trascorsa nella Lucchese, prima come calciatore, poi come dirigente. Mi auguro che Bulgarella possa rinverdire i fasti di una volta".

Per la cronaca, prima di arrivare al Real Collegio, Bulgarella, con Lo Faso e Mangiarano ha incontrato la squadra a Saltocchio e dopo aver fatto i complimenti per quanto fatto fino ad oggi, l’ha spronata a lottare fino alla fine per il raggiungimento di un obiettivo importante come la partecipazione ai play off.

Emiliano Pellegrini