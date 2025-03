Brillato un ordigno bellico. In azione i volontari della CRI

In questi giorni a Meati gli artificieri del 2 ° Rgt. pontieri di Piacenza hanno rimosso un proietto controcarri da 57 mm ap-t americano sparato da un cannone m1 Antitank Gun m57, un pezzo di artiglieria sviluppato da un analogo modello inglese denominato 6 libbre mkI. Come ci ha spiegato il colonello Vittorio Lino Biondi, non è un caso raro quello dei ritrovamenti di ordigni in questa zona. L’area di Meati/Cerasomma fu interessata in maniera significativa da combattimenti di incontro tra le truppe tedesche in ritirata, e il III Battaglione del 370° rgt americano che avanzava sulla direttrice Ripafratta-Cerasomma-Lucca i primi giorni del settembre del ’44. In zona era stata rinvenuta tempo addietro anche una mina anticarro tedesca Teller 42.

Il proietto da 57 mm era stato sparato ma non era esploso, conservando dunque una residua pericolosità. Il personale militare explosive ordinance disposal addetto alla bonifica è stato accompagnato sul posto dalla polizia di Stato, che ha assicurato il servizio di sgombero e protezione sotto la direzione operativa del commissario Roberto Femia della questura di Lucca; il servizio di assistenza medica è stato assicurato da un equipaggio del corpo militare volontario della croce rossa italiana del centro di mobilitazione Toscana con i militari del nucleo di Bagni di Lucca.

Luca Galeotti