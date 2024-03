Botteghe della salute. Presentato il servizio: "Aiutiamo i cittadini"

Prenotare visite mediche ed esami, cambiare medico di famiglia. I cittadini altopascesi potranno farlo grazie al progetto "Botteghe della salute", in collaborazione con Anci Toscana, che rende più accessibile i servizi pubblici e digitali ai cittadini e supportare l’alfabetizzazione digitale. Altopascio attiverà il servizio a partire da lunedì 11 marzo: per usufruirne 0583-240311 dal lunedì al venerdì (8,30-12,30). Si potrà utilizzare il sistema PagoPA, e accedere a tutti i servizi online del Comune. Inoltre sarà possibile attivare il servizio PASS dell’Usl Toscana nord-ovest, operativo da alcune settimane anche all’ospedale San Luca e che ha l’obiettivo di garantire alle persone con disabilità intellettive, fisico-motorie o sensoriali, universalità ed equità di accesso ai servizi sanitari. E’ aperto nei locali della Biblioteca comunale Carrara il punto di facilitazione digitale, aperto il martedì e il giovedì dalle 8 alle 16 e il mercoledì dalle 14 alle 20, mentre il sabato con orario 10-12. La mail dedicata è [email protected]. Soddisfatto il sindaco Sara D’ambrosio: " pensato per accorciare le distanze tra il territorio e i cittadini, rendendo più facili e più accessibili i servizi, soprattutto quelli che richiedono un approccio digitale. In questo caso il focus è incentrato prevalentemente sugli aspetti socio-sanitari.

M.S.