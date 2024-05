Borse di studio “Io merito!“. Consegnate a 39 studenti

Banca di Pescia e Cascina ha offerto un concreto esempio di riconoscimento del merito, di affermazione della cultura e di supporto alle eccellenze del territorio. Ha consegnato trentanove borse di studio, “IO MERITO!“, ad altrettanti studenti che si sono distinti nell’anno scolastico e accademico 2022/2023.

La cerimonia si è tenuta nei giorni scorsi al Grand Hotel Guinigi di Lucca.

In particolare, ad aggiudicarsi il premio sono stati studenti, giovani soci o figli e nipoti di soci della banca, che hanno conseguito il diploma di licenza media inferiore con una votazione compresa tra 9/10 e 10/10, conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore con un voto compreso tra 95/100 e 100/100, conseguito la laurea universitaria magistrale con votazione compresa tra 105/110 e 110 con lode.

I premiati sono, licenza media inferiore: Matteo Bani, Aurora Ciampi, Tommaso Danesi, Elisa Giuntoli, Matteo Ippindo, Pietro Martino, Emanuele Pizza, Giorgia Pizzi, Greta Serafini, Viola Silvestri, Diego Spadoni, Matteo Tardivo, Lorenzo Toccacieli, Marta Toncelli, Emma Rosellini, Mattia Terracciano, Edoardo Fortunato che si portano a casa una “borsa” del valore di 200 euro.

Diploma di maturità: Flavia Bacciarelli, Christian Battaglia, Irene Betti, Pietro Biondi, Ginevra Del Sarto, Paola Gamba, Matilde Gentili, Lorenzo Iervolino, Beatrice Luchi, Emy Sargentini, Davide Simoncini, Luigi Terracciano. A ciascuno di loro la banca ha riservato un premio di 350 euro compreso di 130 euro convertibili in n. 25 quote sociali della Banca di Pescia e Cascina.

Laurea magistrale: Arielle Bindi, Camilla Fiorenzani, Mattia Gasenge, Francesca Giachini, Martina Lombardo, Alessandro Maddaloni, Novella Nardini, Marco Ordofendi, Cristiana Maria Papini, Giorgia Papini.

In questo caso le “borse” hanno un valore di 500 euro comprensivo di 130 euro convertibili in n. 25 quote sociali della Banca di Pescia e Cascina.

“Stare vicino ad un territorio – hanno detto il presidente Franco Papini ed il direttore Antonio Giusti di Banca di Pescia e Cascina– significa anche valorizzare i talenti. È questo il significato più profondo di questa iniziativa che premia chi si è contraddistinto nel proprio percorso di studi, promuovendo quella cultura del merito che rappresenta un asse portante per vincere le sfide del futuro”.

Era presente alla premiazione anche Vincenzina Calderoni presidente di Fior di Mutua, l’associazione mutualistica fondata e sostenuta da Banca di Pescia e Cascina per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale la cui sottoscrizione è offerta gratuitamente per il primo anno ai borsisti laureati.