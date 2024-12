Borse di studio assegnate agli studenti dell’alberghiero

L’Associazione “Il Sorriso di Stefano“, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Barga, ha organizzato nei giorni scorsi la consueta “Cena del Sorriso“ all’istituto alberghiero, nella sala dedicata a "Stefano Antonetti". Evento che ha visto la partecipazione di oltre cento persone e che è culminata con la consegna di borse di studio e speciali premi. Le borse di studio sono state conferite per la cucina a Matteo Da Prato; per sala/bar a Martina Bertoncini; per l’accoglienza a Ilaria Bianchi. A seguire, l’assegnazione di due riconoscimenti speciali. Il primo ‘La Stella del Sorriso’ premio che da quest’anno, con proseguimento negli anni successivi, viene attribuito alla persona che avendo fatto il percorso scolastico all’Istituto Alberghiero di Barga si è contraddistinto nel mondo per le sue capacità: per questo 2024, è andato allo chef Lorenzo Donati che lavora in un hotel cinque stelle a Città del Messico e con lui è stata realizzata nell’occasione una videochiamata in diretta.

L’altro riconoscimento, che è stato anche uno dei momenti più importanti della serata, è stata la consegna del premio ‘La forza del Sorriso’. Premio che è stato consegnato a Marisa Giunchigliani Ungaretti, che insieme al figlio Stefano hanno fondato la "Mirko Ungaretti onlus". Associazione questa che nel corso degli anni ha insegnato a migliaia di persone promovendo la cultura del primo soccorso e la diffusione delle conoscenze fondamentali per salvare vite. Da tutta l’associazione “Il Sorriso di Stefano“ un ringraziamento di cuore ai professori Daniele Mangiafave e Giovanna ed Elena Benedetti che insieme ai ragazzi della scuola alberghiera hanno contribuito alla riuscita della serata e un caloroso grazie anche agli "Amici di Antonio Martinis" e familiari.