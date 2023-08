La quinta serata di ’Borgo è bellezza’ corre lungo la Via della Seta che, fin dall’antichità, ha unito Oriente e Occidente. Domani sera, giovedì, appuntamento a Diecimo, alle 21: in piazza della Torre dove Francesco Zavattari incanterà il pubblico con la storia della Via della Seta e dell’importanza che il territorio di Borgo a Mozzano ha avuto per la coltivazione dei bachi. Artista di fama internazionale che si esprime usando diverse forme di arte e che lavora quotidianamente con l’America e la Cina, Zavattari nel suo racconto arriverà in terre lontane partendo proprio da Borgo a Mozzano. L’ingresso è libero, per informazioni: 0583.820441 e 347.9002651.