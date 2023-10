borgo a mozzano

Si sono conclusi i lavori di ripristino della pavimentazione in località "la Torre" a Tempagnano. Con un investimento di circa 25 mila euro, l’amministrazione Andreuccetti ha recuperato la pavimentazione interna del borgo la Torre, posando lastre in pietra di Matraia. L’intervento necessario dopo i lavori effettuati da Gaia per sostituire le tubature