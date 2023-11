Borghese e i “4 Ristoranti“ salutano Lucca. Proficua collaborazione tra Sky e Comune

Si è conclusa la prima esperienza a Lucca di Alessandro Borghese e della troupe di “4 Ristoranti“, il celebre programma di Sky che ha pervaso il centro storico di entusiasmo, grazie alla grande disponibilità del noto chef e personaggio televisivo, che ha dimostrato di apprezzare la città e si è concesso diversi momenti divertenti insieme ai numerosi cittadini e visitatori che si sono fermati per consocerlo. La puntata, che ha visto protagonisti quattro ristoranti del centro storico, andrà in onda agli inizi del 2024. Soddisfacente per entrambe le parti la collaborazione tra amministrazione comunale e produzione, con l’ufficio turismo che si è prodigato in un’assistenza a 360° e supporto delle operazioni, sotto la supervisione ed il coordinamento dell’assessore Remo Santini.A suggellare l’intesa e la collaborazione, la produzione ha scelto come location del caratteristico tavolo finale del programma, che vede coinvolti concorrenti e conduttore, la Sala Rossa della sede comunale di Palazzo Orsetti, dove di fatto si sono decise le sorti ed il risultato di questa attesissima puntata.