Boom di ingressi “Romeo è Giulietta“. Pubblico in delirio per Fogliati e Veronesi

LUCCA

Grande successo per l’attessissimo evento con Pilar Fogliati e il regista Giovanni Veronesi, che si è tenuto lo scorso 22 febbraio al cinema Astra, per discutere del loro ultimo film “Romeo è Giulietta“ da poco uscito nelle sale.

L’atmosfera era carica di eccitazione, grazie anche al sold out registrato già da alcune settimane, e alla possibilità di poter dialogare con l’affascinante attrice e il suo regista. I due artisti sono riusciti, con genuinità e carisma, a conquistare il pubblico in sala. Un’opportunità per appassionati del cinema e fan dell’attrice di assistere ad una serata speciale, commentando e interagendo insieme a Fogliati e Veronesi in persona.

Finita la proiezione dell’unico spettacolo serale in programma, i presenti hanno avuto l’occasione di parlare con il regista e l’attrice. Tante le domande ricevute da un pubblico curioso, che hanno spaziato dall’ispirazione dietro al film, alle sfide incontrate sia dall’attrice che dal regista.

La curiosità più grande riguarda la personificazione di una figura maschile da parte dell’attrice: "Come ti sei sentita ad immedesimarti in un personaggio maschile", chiedono dalla sala. "Sembra un’esagerazione ma personificare un personaggio completamente diverso da me mi dà l’idea di sentirmi più efficace e più coraggiosa". "Calarmi in una rappresentazione, - continua Fogliati - allontanarmi da quella che sono e avvicinarmi a qualcun altro indossando una maschera è ciò che rende giustizia alla rappresentazione. Sono più che conbvinta che la maschera una certa onestà ce l’ha". Alcuni spettatori hanno paragonato il suo carisma e il suo umorismo a quello di Carlo Verdone, a chi gliel’ha fatto notare in sala, Fogliati ha risposto così: "Ma siete matti? - esclama stupita e divertita l’attrice - Sapevo che prima o poi sarei andata incontro a qualche tipo di paragone, ma Verdone è un mito. E’ il mio mito, non mi sento minimamente alla sua altezza".

La serata si è conclusa con applausi scroscianti e sorrisi soddisfatti, lasciando un’impronta di soddisfazione sui volti di tutti coloro che hanno partecipato. L’energia e il successo della serata hanno confermato l’importanza di eventi come questo per la città, suscitando grande interesse per futuri eventi simili.

R.G.