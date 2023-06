Bonus per il veterinario Dal Comune gli aiuti alle famiglie con animali

E’ in arrivo il bonus animali 2023. La giunta comunale, su proposta dell’assessore alle politiche animali Cristina Consani, approva e lancia la misura che garantirà contributi a fondo perduto per le famiglie bisognose, a compensazione delle spese veterinarie per cani e gatti. E’ infatti volontà dell’amministrazione continuare a sviluppare campagne di sensibilizzazione a supporto degli animali e in questo caso promuovere misure a sostegno delle famiglie per garantire cure agli amici a quattro zampe.

L’erogazione di risorse finanziarie su apposita richiesta, sarà infatti finalizzata a concedere un rimborso parziale o totale alle spese sostenute dalle stesse per il benessere dei propri animali d’affezione. “Una misura di grande valore per le famiglie della città e per gli animali – dichiara l’assessore Cristina Consani – che siamo certi possa fornire un contributo significativo ed una incentivazione per la tutela e il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Le politiche animali – prosegue - sono al centro dell’azione amministrativa fin dal nostro insediamento e proseguiremo con decisione e entusiasmo nello sviluppo di campagne di sensibilizzazione e azioni di supporto costanti”.

I soggetti beneficiari dell’agevolazione prevista nella linea di azione saranno individuati tra i nuclei familiari, proprietari di animali domestici, che potranno fare richiesta secondo alcuni criteri di valutazione di ammissibilità. Le risorse disponibili per la concessione a fondo perduto di contributi finanziari a favore di famiglie per il rimborso delle spese veterinarie sono pari a € 5.000 complessivi.

E’ inoltre intenzione dell’amministrazione, compatibilmente con le risorse disponibili, implementare in futuro ulteriormente questa misura, ampliando il raggio dei criteri di ammissibilità e aumentando la cifra complessiva. Gli uffici comunali competenti hanno quindi predisposto l’avviso pubblico ed i successivi adempimenti tecnico-amministrativi propedeutici all’erogazione dei contributi finanziari previsti nella linea d’azione, rintracciabili nella sezione bandi e avvisi del Comune di Lucca. L’esito della richiesta di contributo (sia in caso di riconoscimento del contributo, sia in caso di mancato accoglimento) sarà comunicato tramite pubblicazione dell’elenco degli ammessi reperibile sempre sul sito web istituzionale (www.comune.lucca.it).