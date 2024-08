Bomber: è corsa a tre. E la Coppa Italia si avvicina

Santini, Costantino e Magrassi: è da questo terzetto che dovrebbe uscire il nome del nuovo centravanti della Lucchese, quello che permetterebbe di alzare notevolmente l’asticella alla squadra di Gorgone. Alla luce del fatto che tutte e tre le prime punte in oggetto viaggiano con ingaggi molto sostenuti, il presidente Bulgarella, sia pure a malincuore dovrà lasciare che Mario Ravasio lasci la Lucchese, portando in cassa quel "tesoretto" da reinvestire sul futuro numero 9. Non sappiamo se una di queste tre trattative che il diesse Ferrarese sta portando avanti, sia pure sotto traccia, andrà in porto nella settimana che culminerà con l’esordio in coppa Italia di Vercelli. E’ ovvio che l’impegno di domenica pomeriggio al "Piola" servirà soprattutto al tecnico rossonero per verificare a che punto è il processo di amalgama, considerando i continui arrivi scaglionati.

Intanto vedremo quale sarà il modulo tattico scelto, se il "3-4-1-2", oppure il più classico "4-3-3". E’ ovvio che la scelta dipenderà sia dalle condizioni dei giocatori che dalle loro caratteristiche tecniche. Ci sono ancora diversi "nodi" da sciogliere, che riguardano Magnaghi e Gucher, dando per scontato che prima o poi Ravasio cambierà casacca (non c’è soltanto il Cittadella sulle sue tracce). La domanda è se il centravanti ed il centrocampista rimarranno in rossonero, perché da diversi giorni non si fa altro che parlare di loro eventuali partenze.

A Vercelli non sarà "rischiato" Tumbarello, che sta recuperando dal problema al ginocchio. Vedremo se nei prossimi allenamenti sul terreno di San Giuliano Terme, Gorgone proverà la formazione da presentare a Vercelli, oppure se la terrà, in qualche modo, "nascosta" fino all’ultimo. E sempre in settimana vedremo se il lucchese Andrea Gemignani vestirà la maglia rossonera e se è stato trovato un nuovo medico sociale. Dunque tra sette giorni inizierà la nuova stagione, che nelle aspirazioni della società dovrebbe essere una stagione di soddisfazioni. Si cercherà ovviamente di fare meglio dello scorso anno nel contesto del solito girone difficile, complicato, con almeno 5-6, forse sette società che hanno speso moltissimo per allestire le squadre e puntare molto in alto.

Le ambizioni della Lucchese sono suscettibili di cambiare a seconda degli ulteriori sviluppi di mercato. Al momento la squadra, che di recente è stata irrobustita con elementi di esperienza come Welbeck e Gemignani, più Saporiti, è un "cantiere aperto" e come tale va analizzata. Ci saranno, insomma, ancora più di venti giorni per avere un quadro più attendibile e poter dare un primo giudizio sulla caratura della Pantera, considerando che la finestra estiva del calcio mercato chiuderà il 31 agosto.

Emiliano Pellegrini