Bomba carta sfonda due auto. Ordigno con pezzi di sassi e ferro scuote la notte di Capodanno

Una bomba carta artigianale, ma di una potenza devastante. Se qualcuno fosse passato a breve distanza dall’esplosione, oggi racconteremmo infatti una terribile e assurda tragedia. I carabinieri sono intervenuti la notte di Capodanno in via Carlo Piaggia, in pieno centro a Capannori, dove qualcuno ha fatto esplodere una specie di bomba artigianale contenente dei sassi o forse pezzi di ferro che hanno addirittura perforato le lamiere di due macchine parcheggiate.

Lo sconcertante episodio è accaduto intorno alle 4 della notte di Capodanno, quando i residenti della zona hanno sentito un forte boato. Soltanto qualche ora dopo però si sono resi pienamente conto di quanto accaduto. Ignoti avevano infatti piazzato un ordigno in mezzo a due auto parcheggiate da due residenti, una Citroen C3 e una Skoda, e l’avevano fatto esplodere.

Il materiale piazzato all’interno della bomba carta ha trapassato le lamiere delle vetture e lo spostamento d’aria ha anche incrinato i parabrezza, mentre una gomma di una vettura è esplosa. La potenza dell’ordigno è stata dunque altamente pericolosa. Adesso sono in corso indagini dei carabinieri per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili. Al vaglio le immagini di alcune telecamere. Al momento gli inquirenti escludono un gesto mirato nei confronti dei proprietari delle auto danneggiate. Tra l’altro, c’è un retroscena beffa: il proprietario della Citroen aveva parcheggiato la vettura lì in via Piaggia proprio per evitare di lasciarla in una zone dove potesse essere danneggiata dai botti di Capodanno.