Bob Dylan a Lucca, una serata senza telefoni per ritrovare la magia della musica

"Il telefono l’ho lasciato a casa, tanto lo sapevo". Il concerto di Dylan, oltre che per la magia e la poesia del premio Nobel è stato speciale anche per la decisione dell’artista di vietare l’uso dei cellulari. Una sorpresa solo per i fan dell’ultimo minuto, visto che questa decisione è nota e rodata nel tour di Bob Dylan. L’atmosfera certamente ne ha giovato e non poco, perchè girandp per le aree intorno al palco non si vedevano le classiche scene di questi tempi.

Niente selfie, niente sguardi incollati allo schermo, video, musica o giochi passatempo. Un balzo indietro di qualche decennio, con le persone perse in lunghe chiacchiere o ad ammirare piazza Napoleone, magari per la prima volta. A ricordarci di essere nel 2023 solo una lunga serie di sacchetti grigi, siglillati ermeticamente, che svolgevano la funzione di nascondere gli smartphone. Una volta varcati i cancelli, infatti, tutti i fan si sono visti avvicinare dai funzionari della sicurezza, che con gentilezza hanno ingabbiato i telefonini, con la promessa di liberarli a fine concerto.

E se qualcuno è stato inizialmente scettico, la cosa è stata accolta da tutti piacevolmente. "Finalmente un concerto che non sarò costretto a vedere dal cellulare di quello davanti a me" dice qualcuno in fila. Finalmente davvero...

iacopo nathan