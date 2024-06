BNKR44 da Sanremo ad Altopascio. Al “Luglio“ grande serata di musica

La loro "Governo Punk" è uno dei tormentoni usciti dall’ultima edizione di Sanremo e in estate arrivano sul palco di piazza Ricasoli ad Altopascio. Sono i BNKR44 che sabato 20 luglio faranno tappa nella città del Tau, per il Wøm Fest Off On Tour come uno degli eventi clou del "Luglio Altopascese", il ricco cartellone che animerà la cittadina del Tau da fine giugno ai primi di agosto.

A presentare i dettagli dell’evento (nella foto a sinistra) il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, con gli assessori Alessio Minicozzi e Adamo La Vigna, e il responsabile di WOM FEST, David Martinelli. Presenti anche i referenti di Fondazione Crl e Fondazione Bml. "È con grande orgoglio che presentiamo gli ospiti d’onore di questa edizione del Luglio Altopascese 2024 - commenta la prima cittadina - . I BNKR44 (nella foto a destra) hanno fatto ballare tutta Italia con i loro singoli pieni di allegria e voglia di divertirsi, moltissimi ragazzi si sono divertiti guardando le loro vivaci esibizioni all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Con questo concerto confermiamo la connotazione che vogliamo dare sempre più al Luglio altopascese: alzare il livello portando artisti ed eventi di richiamo e di qualità, dando la possibilità a tutti – dai giovanissimi agli anziani – di trovare più occasioni in cui riconoscersi, stare insieme, svagarsi durante l’estate. Il tutto guidato da un filo conduttore chiaro e riconoscibile: puntare su bellezza e qualità".

"Collaborare con David Martinelli e il suo WOM FEST è una grandissima soddisfazione - aggiungono gli assessori Alessio Minicozzi e Adamo La Vigna - . Eventi come questi attraggono persone di tutte le età e permettono di promuovere il nostro territorio, coinvolgendo molte attività commerciali locali. I BNKR44 ci faranno ballare e divertire, rendendo Altopascio un punto di riferimento per la musica dal vivo". Un concerto da non perdere che vedrà protagonista la giovane band empolese che, negli ultimi mesi, ha dominato le classifiche italiane con il singolo "Ma che idea" con Pino D’Angiò, certificato disco d’oro (FIMI/GFK) e uno dei brani più trasmessi dalle radio italiane.

"Siamo entusiasti di presentare questa ulteriore tappa del WØM FEST OFF ON TOUR 2024, un progetto nato per portare la musica dal vivo su tutto il territorio della provincia di Lucca - aggiunge David Martinelli - . Questi eventi sono fondamentali per promuovere e valorizzare i diversi territori, creando opportunità di incontro e divertimento per tutti. Il concerto sarà un momento unico di musica e festa, capace di attirare visitatori e di far scoprire le bellezze di Altopascio". L’iniziativa è resa possibile anche grazie ai preziosi contributi di Fondazione Crl e Fondazione Bml. I biglietti, al costo di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini dai 4 ai 13 anni, sono disponibili sul sito di WØM FEST.