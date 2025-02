Bloccati in montagna. Salvati dai vigili del fuoco

Una bella giornata di festa da trascorrere in serenità girovagando per le zone montane della Garfagnana, si è trasformata all’improvviso in una domenica d’inferno per una coppia di coniugi abitanti a Pieve Fosciana, che sono stati recuperati da una squadra dei vigili del fuoco della sede distaccata di Orto Murato del Comando Provinciale di Lucca. I due settantenni, che si erano allontanati da casa sulla loro auto per una gita, si sono trovati bloccati da un alto manto di neve in prossimità dell’antico alpeggio di Campaiana, siamo a circa 1350m di altitudine nel comune di Villa Collemandina all’interno della Riserva Naturale dell’Orecchiella. La strada che avevano erroneamente iniziato a percorrere, infatti, risulta essere inibita al transito in inverno proprio causa del possibile pericolo causato dell’innevamento, come segnalato dai cartelli stradali presenti che, forse, non erano stati notati dal conducente.

La situazione si è fatta particolarmente complessa quando la coppia si è ritrovata, nel tardo pomeriggio, a non riuscire più a procedere oltre, né tantomeno a tornare indietro, la neve in accumulo nella zona era di circa 40/50 cm, e costretta a chiedere aiuto allertando i vigili del fuoco. L’intervento è stato tempestivo, anche se non semplice, vista la difficoltà di stabilire l’esatta posizione dell’auto in un’area vasta e senza particolari riferimenti, oltre alla presenza della neve alta. Alla fine, la disavventura si è conclusa bene e l’intervento dei vigili del fuoco ha consentito alla coppia di fare ritorno alla propria abitazione senza particolari conseguenze.

Fio. Co.