Bivacco in San Michele: nuova denuncia per i soliti noti e siamo a 20...

Il tema della sicurezza in centro storico sta diventando sempre più centrale nel quotidiano dibattito cittadino. La situazione di piazza San Michele è ormai sotto gli occhi di tutti, con continui avvenimenti, sia di giorno che di notte. La loggia di palazzo Pretorio è ormai diventata la “casa“ di un gruppo di ormai tristemente noti, dediti al bivacco, che hanno preso a dimora la zona. A qualsiasi ora del giorno e della notte sono sempre sui gradini, ben riforniti di alcolici di vario tipo, la cassa con la musica ad altissimo volume e sacchetti di vari generi. Tutti i soliti noti sono stati sottoposti ad una serie di varie misure amministrative, su tutte il dacur, ovvero il daspo urbano, oltre al divieto di entrare negli esercizi commerciali del centro storico cittadino. Questo però non basta a fermarli, anzi, sono sempre al solito posto, costringendo le forze dell’ordine ad un continuo lavoro di monitoraggio del territorio. Sono già 20 le denunce fatte, tra Polizia e Carabinieri, nelle ultime settimane al gruppetto dedito al bivacco.

Le modalità sono sempre le stesse, arriva la volante, esegue la denuncia, gli speciali inquilini si spostano per qualche ora e poi tornano al solito posto. Così tutti i giorni, ormai da settimane. L’ultima denuncia è stata fatta ieri pomeriggio, come il giorno prima, quello prima ancora e così via. Lo stesso gruppetto nelle ultime settimane si è reso protagonista di una serie di furti in vari negozi di via Fillungo e via Beccheria, oltre ad aver distrutti la vetrina di un ristorante e aver messo in scena una furibonda lite proprio in piazza San Michele.

Una volta fu lo stesso assessore del Comune, Fabio Barsanti, a rimanere coinvolto in un momento di follia, venendo anche minacciato da uno dei membri della “gang“. A questo vanno aggiunte una serie di risse e furtarelli fatti, nelle scorse notti, da altri soggetti, sempre in piazza San Michele.

ia.na.