Bivacchi: appena 7 multe in un anno. Il regolamento di Polizia urbana di fatto non viene applicato

Il centrodestra la qualificò come una sacrosanta misura, necessaria a ristabilire un po’ di ordine, prima di tutto in centro storico; il centrosinistra instillò il dubbio della limitazione della libertà personale invitando, piuttosto, "a aiutare gli ultimi"; la sinistra gridò al provvedimento inqualificabile ipotizzando sit in di protesta, all’insegna del "siamo tutti bivaccatori".

Qualcuno si ricorda le polemiche antibivacco esplose due estati fa e che dopo una ordinanza (di fatto quasi mai applicata) hanno portato alla redazione di un nuovo Regolamento di Polizia Urbana? Probabilmente in pochi, giusto gli addetti ai lavori. Tutti, però, continuano a fare i conti con un gruppo di irriducibili che da mesi sono collocati in piazza San Michele (ma ci sono anche altre zone critiche) e che, nonostante decine di denunce, molestie, risse e interventi delle forze dell’ordine, sono sempre lì, a difendere la postazione.

Anche martedì, durante la mattina il drappello di irriducibili era al suo posto, sugli scalini di Palazzo Pretorio, dove per la circostanza hanno dato vita a un salone di parrucchieri estemporaneo, producendosi nel taglio di capelli. Così come molti hanno presenti i tanti mendicanti che, talvolta in modo molesto, talaltra cortesemente, chiedono con insistenza soldi ai passanti. Così come molti avranno avuto modo di osservare coloro che dormono nei posti più disparati della città o consumano, troppo spesso lordando pavimentazioni e soglie di casa, i pasti offerti dalle istituzioni di carità.

A leggere i numeri delle sanzioni irrorate, il Regolamento di Polizia Urbana approvato nella scorsa estate ha partorito l’ennesimo topolino. Nei mesi del 2023 in cui è stato in funzione, i vigili hanno irrorato due (2) verbali per bivacco (articolo 31), mentre in questo 2024 le sanzioni sono salite a cinque (5), per un totale di sette (7) in un anno. Praticamente una ogni due mesi.

E non va molto meglio se si guarda all’accattonaggio: nel 2023 le sanzioni elevate (al di là del fatto che poi vengano pagate o meno, quasi sempre no) sono state 23 in violazione dell’articolo 29, mentre nel 2024, per il momento, solo una. Una in sette mesi. Sono dati coerenti con quello che si trovano a osservare giornalmente i lucchesi ma anche i turisti?

Fabrizio Vincenti