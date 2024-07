Biloslavo e Leonardi ospiti all’"Augusta"

Nuovo appuntamento con il Festival L’Augusta: mercoledì prossimo 10 luglio infatti, Fausto Biloslavo e Bianca Leonardi saranno ospiti della kermesse per un incontro all’interno del quale saranno trattati i temi della geopolitica e dell’immigrazione. Il nuovo appuntamento della stagione 2024 del festival L’Augusta – La Fortezza delle Idee, si terrà come sempre con inizio alle ore 21 e sempre al complesso della ex Casa del Boia.

"Protagonista della serata - si legge in una nota - sarà Fausto Biloslavo (nella foto qui a lato), uno dei più importanti inviati di guerra italiani, in un incontro che svilupperà i temi della geopolitica del Mediterraneo. Sarà l’occasione dunque per un approfondimento sui flussi migratori, sulla situazione ed il mercato dell’immigrazione, anche sul fronte balcanico".

Ad accompagnare Biloslavo in questo incontro di mercoledì prossimo sarà la giornalista Bianca Leonardi, inviata della trasmissione “Quarta Repubblica“ su Rete4.