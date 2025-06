Billie Holiday e Mia Martini. Brave e dannate

A metà giugno per la collana "I grandi della musica" di Edizioni Melagrana esce il libro "Billie Holiday e Mia Martini - Così lontane, così vicine" di Andrea Cosimini e Ciro Castaldo. Due artiste che sono state delle interpreti uniche. "Ingiustizie, offese e maldicenze - spiega uno dei due autori, il castelnuovese Andrea Cosimini - segnarono in profondo il loro canto. Rabbia, tristezza e inquietudine aggiunsero un tocco di raucedine al loro timbro. L’innocente suono delle loro voci si trasformò sempre più in un grido disperato, quasi in un pianto. Sotto la luna del blues sono state tra le pochissime capaci di raccontarsi con un grido. Mia Martini è stata definita una delle migliori, se non la migliore in assoluto, interprete della musica italiana; Billie Holiday una delle migliori, se non la migliore in assoluto, vocalist del jazz mondiale. Entrambe hanno ricevuto questi riconoscimenti dalla critica esperta, quella che va oltre l’emozione che un brano può suscitare, ma guarda alla tecnica".

"Questo libro – aggiunge Andrea Cosimini – si inserisce in un filone della collana "I grandi della musica delle Edizioni Melagrana", diretta dall’amico e collega Ciro Castaldo, inaugurato con il mio precedente lavoro su Paolo Conte e Woody Allen. Si tratta di un nuovo incontro inedito, stavolta tutto al femminile, che vuole essere un omaggio all’animo blues di due grandissime interpreti della musica: da una parte Billie Holiday, di cui quest’anno ricorrono i 110 anni dalla nascita, dall’altra Mia Martini, scomparsa esattamente 30 anni fa".

Dino Magistrelli