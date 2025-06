La chiesa lucchese in festa. Tre ordinazioni presbiterali: "Autentico segno di speranza"

Tre nuovi presbiteri: due diocesani e uno religioso. Saranno ordinati domenica in nella cattedrale alle 18 nel corso. Si tratta di fra’ Martino Chiaramonte, un francescano originario della parrocchia lucchese di Sant’Anna; e di Antony Shehan Fernando Warnakulasuriya, originario dello Sri Lanka, e Angelo Ferrara, originario della Sicilia, appartenenti al clero di Lucca. Con percorsi differenti, sono arrivati a Lucca e hanno completato il percorso verso il presbiterato nel seminario interdiocesano di Pisa. Entrambi già ordinati diaconi, sono inseriti rispettivamente nelle comunità parrocchiali di "Capannori centro" e della "Garfagnana ovest".

Antony nato a Negombo (Sri-Lanka) nel 1988, ha frequentato il seminario minore di Colombo, capitale del suo Paese, e ha completato gli studi nel Seminario maggiore di Kandy e a Roma presso l’Istituto Mater Ecclesiae. La scelta del presbiterato che, terminati gli studi, sembrava destinato a vivere nel suo Paese, lo ha invece portato a Lucca. Infatti, tornato in Sri Lanka, per alcune difficoltà, ha abbandonato il percorso per trasferirsi in Italia, a Lucca, a lavorare come badante. Dopo tre anni a servizio di altrettanti anziani, ha sentito rinascere il desiderio di dedicare la vita a Dio e ai fratelli. Dopo averne parlato con il suo parroco e con l’arcivescovo Paolo Giulietti, Antony ha potuto completare la sua formazione presso il Seminario interdiocesano di Pisa. Angelo è nato a Gela, in Sicilia, nel 1985. La sua vocazione è nata in parrocchia, vivendo la fede con la propria famiglia nella comunità. Ha compiuto gli studi presso la Pontificia Facoltà Teologica di Palermo e si è specializzato in Pastorale giovanile presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma. In questo contesto è entrato in contatto con la realtà lucchese e quindi con l’arcivescovo Giulietti, riprendendo il suo cammino vocazionale. Ha frequentato il Seminario interdiocesano di Pisa, facendo la spola con Roma dove continua il suo dottorato in Pastorale Giovanile.

Le ultime ordinazioni presbiterali nella diocesi di Lucca risalgono al 2020, quando furono ordinati tre nuovi preti e al 2021, quando ne fu ordinato solo uno. Al momento i preti della diocesi lucchese sono 123, a cui si aggiungeranno i due ordinandi.

L’arcivescovo Paolo Giulietti, che presiederà la messa in cattedrale, dice: "L’ordinazione di Antony ed Angelo, insieme a quella di fra’ Martino, è un autentico segno di speranza nel cuore di questo “Giubileo della speranza”, che ci sta aiutando a rianimare la nostra fiducia nel futuro, perché ci mostra come sia affidabile Colui che promette. In mezzo alle fatiche e alle inevitabili contraddizioni del nostro cammino di Chiesa, accogliere due giovani presbiteri è percepire la bontà sorprendete di Dio e la forza del suo Spirito. Sono grato al nostro seminario interdiocesano e a tutte le persone e le comunità che hanno sostenuto Antony e Angelo nel loro cammino. Spero che tanti altri giovani abbiano il coraggio di una risposta gioiosa ed entusiasta al Signore, che non smette di chiamare a seguirlo più da vicino e a servire con amore i fratelli".