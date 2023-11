Bilancio, nuova variazione. Fondi per cultura e scuola

BARGA

Con una nuova variazione di bilancio approvata ieri sera dal consiglio comunale, l’Amministrazione di Barga fa sapere che potrà mettere a disposizione altri fondi e stanziamenti per territorio, scuola e sociale. In particolare, spiega un comunicato stampa dell’ente, per i marciapiedi, si sono aggiunti ai 105 mila euro già previsti ulteriori 50 mila euro; arrivano a circa 15mila euro in più i soldi per la manutenzione degli immobili del patrimonio comunale e 10mila euro per la manutenzione delle strade. In ambito sociale e servizi alla persona si prevedono maggiori contributi alle associazioni che operano nel territorio e l’acquisto di arredi e attrezzature per le scuole.

Attenzione anche alla cultura, per la quale sono previsti nuovi fondi per gli eventi e per la promozione turistica. Aumenta inoltre la spesa da parte del Comune in aiuto delle famiglie per sgravi, rimborsi ed esoneri Tari (ulteriori 20mila 500 euro). Inoltre grazie alla variazione arrivano anche ulteriori 70mila euro in più grazie all’imposta di soggiorno con gli intrioti che superano ancora le previsioni dell’ultimo trimestre. Risorse, fa sapere il comune di Barga, che saranno investite per incrementare la promozione turistica.

Tra gli altri interventi elencati dal comune, nel 2024 sarà prevista la spesa di circa 13 mila per dotare la piscina comunale di un sollevatore per persone con disabilità. Particolarmente rilevanti saranno gli interventi riguardanti l’edilizia scolastica: nel dettaglio, con l’obiettivo di rendere gli edifici energeticamente efficienti saranno destinati 186 mila euro per la sostituzione degli infissi alla primaria di Barga, 331 mila euro invece serviranno per la copertura della scuola di Filecchio e 192 mila euro saranno utilizzati per la nuova copertura della palestra della scuola media di Barga. Si prevede, infine, l’acquisto di un nuovo mezzo per la Polizia Municipale. "Come per le altre variazioni di bilancio - commentano la sindaca di Barga, Caterina Campani e l’assessore al bilancio, Vittorio Salotti -anche questa tiene insieme i vari settori dell’amministrazione comunale: dall’attenzione al cittadino e alle imprese, con risorse apposite, agli investimenti sui lavori pubblici, la messa in sicurezza del territorio, sulla cultura fino alla scuola. Un’azione a tutto tondo che nelle prossime settimane troverà anche piena applicazione per gli eventi e le iniziative del periodo natalizio, di cui parleremo a brevissimo".