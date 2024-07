Bilancio in ottima salute. Varata la “salvaguardia“

Il consiglio comunale di martedì ha varato la salvaguardia di bilancio che conferma e rende operative tutte le misure presentate per l’utilizzo dell’avanzo di rendiconto. “Si tratta di un’operazione di grande respiro – afferma l’assessore al bilancio Moreno Bruni - che razionalizza e ridistribuisce importanti risorse a favore del sociale, delle famiglie e delle opere pubbliche. Voglio esprimere la mia soddisfazione per un lavoro che, a fronte di una analisi dettagliata e una gestione oculata delle risorse comunali, porta azioni incisive“.

“Abbiamo ridotto l’indebitamento per la realizzazione di opere pubbliche per un totale di 5.523.000 euro sostituendoli con risorse proprie dell’ente provenienti dall’avanzo – specifica l’assessore Bruni –. questo significa che il Comune pagherà 360mila euro in meno di interessi l’anno. Abbiamo finalmente sistemato un contenzioso con Azienda Asl Toscana Nord Ovest per 700mila euro per quanto riguarda la gestione pregressa delle residenze sanitarie assistenziali e per quelle per disabili. Il Comune di Lucca dà 470mila euro aggiuntivi al settore sociale di cui 230mila per i minori stranieri non accompagnati; inoltre 280mila euro andranno ai servizi scolastici. Ma voglio sottolineare i 500mila euro per il bonus bebè: una misura coraggiosa che ha destato l’attenzione a livello nazionale e che si muove nell’ambito dell’aiuto alla genitorialità e al contrasto all’inverno demografico che sta colpendo il nostro Paese“.

“La scelta dell’amministrazione Pardini sul problema casa – prosegue – ha portato a un intervento che definirei ‘strutturale’ sulle politiche abitative del nostro comune: mettiamo infatti 600mila euro per la ristrutturazione degli appartamenti del patrimonio residenziale in modo che già a inizio del prossimo anno avremo circa 80 appartamenti in più da poter assegnare e se l’amministrazione confermerà questo impegno nel giro di pochi anni ne avremo a disposizione centinaia“.

L.S.