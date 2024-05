Bilancio 2023 chiusura in attivo per il Comune

Un avanzo di 600mila euro destinati ad investimenti e un milione e 200mila liberi, per così dire. E’ il risultato del rendiconto 2023 a Capannori. Chiusura in attivo e con il pieno rispetto degli equilibri finanziari per il bilancio 2023 del Comune. E’ quanto emerge dal rendiconto della gestione 2023 illustrato dall’assessore al Bilancio e alle finanze Ilaria Carmassi (nella foto) al Consiglio comunale e approvato con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dell’opposizione. Il rendiconto di bilancio dello scorso anno si caratterizza per alcuni aspetti particolarmente positivi. L’ente infatti non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria, segno di una liquidità forte che garantisce il pagamento di tutti i fornitori senza dover far ricorso al sistema bancario, evitando il pagamento di interessi.

Capannori si conferma inoltre un Comune con un basso indebitamento, la percentuale di indebitamento è infatti stabile, pari a circa il 2,8%, abbondantemente al di sotto della soglia del 10% prevista dalla legge. Altro aspetto di rilievo è l’anticipo di circa 2 giorni rispetto ai 30 giorni previsti dalla normativa, per i pagamenti ai fornitori. Ciò significa che il Municipio di piazza Moro paga mediamente i suoi fornitori entro 28 giorni dal ricevimento della fattura. Infine, gli oneri di urbanizzazione riscossi nel 2023 ammontano a circa un milione e 900mila euro e sono stati destinati esclusivamente alle spese di investimento sul territorio. Il rendiconto di gestione 2023 ha ricevuto il pieno parere favorevole dei Revisori dei conti.

M.S.