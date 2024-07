Bianucci: "Ora servono soluzioni urgenti"

"Il parcheggio selvaggio di questi giorni al Campo Balilla è la dimostrazione che la situazione di questo spazio della città, uno dei più belli di Lucca e cartolina di ingresso per chi arriva, è ormai insostenibile": lo scrive il consigliere di opposizione Daniele Bianucci che interviene all’indomani dell’episodio di sosta selvaggia sugli spalti delle Mura.

"E’ importante e urgente trovare una soluzione per quest’area – scrive – a tutti gli effetti parte integrante del monumento Mura, in modo da salvaguardarne a pieno la bellezza storica, architettonica ed ambientale. Lanciamo un appello all’Amministrazione e alla Soprintendenza, affinché si ponga in fretta la giusta attenzione per una porzione degli Spalti che pare drammaticamente dimenticata".

"Il parcheggio selvaggio di questi giorni – aggiunge Bianucci – dimostra che decisioni importanti non sono più rimandabili. Crediamo che servano decisioni per superare la situazione di provvisorietà e precarietà continua che caratterizza questa porzione del lungomura: che è ormai evidentemente esasperata, al punto da consentire a decine e decine di automobilisti di considerare l’area come un posteggio". "Certo - conclude - la sosta non era autorizzata e (auspichiamo) sia stata sanzionata. Ma siamo sicuri che fatti del genere non si ripeteranno fino a quando non si supererà il continuo stravolgimento di quel terreno, sottoposto ogni anno a cambiamenti continui e molto spesso al limite del decoroso?".

