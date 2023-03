Bernardi alla guida della polizia municipale

Maria Stefania Bernardi è il terzo nuovo Comandante della polizia municipale di Montecarlo in poco meno di 12 mesi. Nella primavera del 2022, infatti, il responsabile dei vigili urbani Fabio Scollo è ritornato nell’originaria Sicilia dopo aver svolto un apprezzato lavoro sul colle del Cerruglio. Scollo arrivò da Seravezza e per quattro anni (dal 2018, quando subentrò a Roberto Missorini), ha lavorato a Montecarlo. Ironia della sorte, dallo stesso Ente versiliese era arrivata Rossella Caruso che ha guidato il Comando fino al 31 dicembre 2022.

Adesso è il momento di Stefania Bernardi, da decenni in servizio ormai a Montecarlo, anche se in pochi sanno che ha cominciato al Comune di Altopascio. Bernardi vanta notevole esperienza e professionalità, conoscitrice del territorio montecarlese e di tutte le problematiche ad esso legate. Entro breve tempo, insieme al sindaco Carrara e alla giunta, ad esempio, dovrà decidere su quando rendere attiva la Ztl che parte da piazza d’Armi e giunge fino al cuore del centro storico. E’ vero che negli anni passati si è partiti in pratica dai primi giorni di giugno, ma un comune turistico come Montecarlo potrebbe anche decidere di anticipare, magari intorno al periodo pasquale, tra circa un mese. Staremo a vedere.

Stefania Bernardi guiderà i vigili urbani sul colle del Cerruglio fino al prossimo 31 dicembre. Sì, perché poi andrà in pensione e potrà così godersi il meritato riposo. Nel 2024, dunque, per forza dovrà esserci un ulteriore avvicendamento. Forse arriverà un Comandante da fuori.

Ma. Ste.