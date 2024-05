Beppe Dati racconta la malattia mentale

Oggi alle ore 17, all’ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano, spettacolo teatrale “A cosa pensano gli angeli”, ideato da Beppe Dati per dare voce alle parole degli “angeli” e raccontare la malattia mentale. In gli attori Maurizio Baldini, Gianfilippo Boni, Ornella Cantini, Beppe Dati, Ginevra De Donato, Linda Del Pero, Loriana Fiordi, Sergio Forconi, Simone Gaggioli, Riccardo Lazzeri, Eugenio Nardelli, Nicola Pecci, Federico Sagona e accompagnate da brani scritti da Dati, dove l’autore ha cercato di sottolineare gli aspetti che caratterizzano una persona e dare voce alle “ferite” dei protagonisti. “In ognuno di loro ho trovato un po’ di me stesso - racconta Dati -, un po’ di noi poiché un sottile confine divide la ragione dalla follia“.