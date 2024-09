Malore dopo la partita della Lucchese, muore storico tifoso rossonero

Lucca, 17 settembre 2024 – Non ce l'ha fatta Giuseppe Carlesi, da tutti conosciuto come Beppe, che lunedì sera al termine della partita casalinga contro il Rimini ha avuto un arresto cardiaco, proprio fuori dalla gradinata del Porta Elisa. A poco è servito l'intervento dell'ambulanza e dell'automedica, con i sanitari che per diversi interminabili minuti hanno praticato il massaggio cardiaco, Carlesi si è spento poco dopo il suo arrivo all'ospedale San Luca a 60 anni.

Una morte la sua che ha lasciato attoniti i tanti tifosi che ieri sera hanno assistito increduli alla scena. Beppe da diversi anni, era costretto alla sedia a rotelle, anche se a fatica riusciva comunque a utilizzare le stampelle. E proprio da questa stagione aveva deciso di andare allo stadio nel suo amato settore, la gradinata, con le stampelle, sempre aiutato dagli amici, perché non era più possibile farlo con la sedia a rotelle, come aveva sempre fatto negli ultimi anni, senza creare problemi a nessuno.

Lunedì sera, come era accaduto già per l'altra gara casalinga contro il Gubbio, passando dal pre-filtraggio dalla parte di viale Marconi. Sembra che all'arrivo delle transenne abbia avuto una discussione, così come al termine con degli addetti alla sicurezza, visto che aveva fatto notare loro che all'interno dello stadio erano presenti passeggini, che potevano arrecare lo stesso problema della sua sedia a rotelle in caso di esodo immediato. Poco dopo è successo l'irreparabile: Carlesi è caduto a terra, privo di sensi, con gli amici, quelli di una vita, con il quale ha condiviso gioie e dolori della sua amata Lucchese, che hanno cercato di prestagli i primi soccorsi, poi la disperata corsa in ospedale, che alla fine si è rilevata inutile.

Mancherà a tutti vedere Carlesi con la sua carrozzina sugli spalti della gradinata, dove gli amici di una vita hanno sempre cercato di portarlo. Lui che qualche anno fa aveva perso la moglie, lascia la sorella e il cognato. Ancora da fissare la data del funerale, visto che prima verrà effettuata l'autopsia sul corpo.