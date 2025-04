Benessere e cura degli animali. Operativo il Gattile a Pontetetto. Finiti i lavori di riqualificazione

Potranno dormire al caldo d’inverno e avere uno spazio più sicuro e accogliente d’estate gli oltre cento ospiti del gattile di Pontetetto, inaugurato ieri dopo i lavori di riqualificazione che hanno interessato l’intera struttura, ampliata e rimessa a nuovo.

Un intervento per il quale l’amministrazione ha investito oltre 120mila euro, in accordo con le circa 15 volontarie che grazie alle donazioni si prendono cura ogni giorno dei felini che abitano la struttura. Di questi, lo scorso anno, ne sono stati adottati circa una ventina, mentre per i cuccioli - che non stazionano al gattile - si arriva a circa 250 adozioni l’anno.

"Restituiamo così alla città un luogo rinnovato, funzionale e accogliente - ha commentato l’assessora alle politiche animali Cristina Consani, presente al taglio del nastro insieme agli assessori Nicola Buchignani e Fabio Barsanti e ai componenti della commissione lavori pubblici - Questo intervento è il frutto di un lavoro corale e partecipato, che ha visto collaborare amministrazione, tecnici e associazioni del territorio. Non si tratta solo di una riqualificazione edilizia, ma di un vero investimento nella qualità della vita degli animali e delle persone che se ne prendono cura ogni giorno, con dedizione e spirito di servizio. Crediamo che il benessere animale sia un indice importante della civiltà di una comunità, e il ‘nuovo’ gattile rappresenta un passo concreto in questa direzione".

In particolare il fabbricato del 2008 è stato dotato di un nuovo locale pluriuso per operatori e volontari con servizio igienico e caldaia. Sono state rimbiancate le pareti interne ed esterne, rivisti gli infissi e i cancelletti che compongono la struttura. Inoltre sono stati adeguati gli impianti elettrico e di climatizzazione, con un nuovo sistema per il riscaldamento e la produzione di acqua calda.

Sul fronte della sicurezza sono state installate telecamere di videosorveglianza ed è stata rinforzata la recinzione con dispositivi antiscavalcamento e pannelli per impedire il passaggio di eventuali ungulati. Nel settore dedicato alla pensione canina sono state create nuove aree di sgambatura e migliorato il raccordo tra le aree interne ed esterne. Infine, è stata effettuata una complessa manutenzione straordinaria della stazione di sollevamento a servizio del canile, insieme alla separazione degli impianti idrici ed elettrici per consentire l’installazione di nuovi contatori, e a un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas.

