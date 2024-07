Beata Elena Guerra, l’annuncio ufficiale del Papa: sarà proclamata santa il 20 ottobre

Lucca, 1 luglio 2024 – Il 20 ottobre la beata Elena Guerra, suora lucchese (Lucca, 23 giugno 1835 - 11 aprile 1914), sarà proclamata santa. Lo ha decretato il Papa nel corso del Concistoro odierno. La notizia, spiega una nota della Diocesi di Lucca, “è stata appresa con grande gioia” dalla Chiesa lucchese. “Siamo davvero molto contenti”, afferma l'arcivescovo, mons. Paolo Giulietti: “Che questa donna lucchese sia proclamata santa - aggiunge - è un importante riconoscimento per la nostra comunità ecclesiale e per il suo cammino”.

“La diocesi - prosegue Giulietti - parteciperà due giorni a Roma: sia il 20 per la canonizzazione che il 21 per la tradizionale messa di ringraziamento. Sono giorni molto importanti e uscirà quanto prima un programma a cura del comitato organizzatore diocesano di cui fanno parte anche le Suore Oblate dello Spirito Santo, fondate dalla beata Elena Guerra. Assieme all'ufficio pellegrinaggi faremo il possibile perché le celebrazioni siano partecipate”.

Felicità anche nelle parole della superiora generale della Congregazione delle Oblate dello Spirito Santo, suor Maria Laura Quattrini, che vive a Lucca: "Noi figlie di Elena Guerra siamo orgogliose che la nostra madre diventi santa. Speriamo che dal cielo aiuti a santificare ciascuna di noi. Ma desidero sottolineare che è santa non solo della nostra Congregazione ma della Chiesa tutta. È la santa che ha riscoperto lo Spirito Santo che, grazie a lei, adesso non è più il grande sconosciuto, anzi come lei diceva, va conosciuto pregato e amato da tutti. Siamo contente di avere una Santa che ha fatto tantissimo per la Chiesa”.